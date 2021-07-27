Весна в Европе отличилась сильными дождями, которые вызвали опасность грибковых заболеваний у зерновых. Поэтому сбор урожая был приостановлен.

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В Северной Америке ситуация противоположная – большую часть урожая уничтожила жара. Китай пострадал от наводнения, а бразильским аграриям помешали морозы, которые были самыми сильными за последние 20 лет. Также страна переживает серьезную засуху и истощение водоемов.

Сейчас Индекс цен на продукты питания ООН начал снижаться в июне и остановился на отметке +34% по сравнению с прошлым годом.

Из-за погоды пострадали и украинские фермеры: сильно поврежден урожай всех фруктов и ягод, терпит убытки и урожай овощей.

Украинские работники в Польше пострадали из-за дешевой голубики. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Дешевая голубика в Польше лишила работы украинцев".