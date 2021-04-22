13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла закон №556-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожения или повреждения объектов растительного мира)". Закон усилил ответственность за загрязнение воздуха, уничтожение или повреждение растений, нарушение требований пожарной безопасности в полях и лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков. 15 апреля 2020 года его подписал президент Владимир Зеленский, и 17 апреля он вступил в силу. А ровно год назад вступила в действие новая система штрафов, закрепленная Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины.

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Какие наказания грозят правонарушителям?

Закон внес изменения в статьи 77 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отныне, в частности, существенно выросли штрафы:

за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

за повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, которое привело к возникновению лесного пожара

за самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с естественной растительностью или ее остатков и опавшей листвы на земельных участках, в полосах у автомобильных и железных дорог и в парка

Также закон внес изменения в статьи 241 и 245 Уголовного кодекса Украины, согласно которым выросли штрафы:

за загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами

за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом

Подробнее смотрите в инфографике Агро24.



Штрафы за подпал травы / Инфографика 24 канала

Развенчиваем мифы

Впрочем, последние события свидетельствуют – даже огромное увеличение штрафов не останавливает украинцев от противоправных действий. По данным ГСЧС только за прошедшие два дня из-за сжигания травы и листьев возникли сильные пожары в Хмельницкой, Полтавской, Житомирской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской и Кировоградской областях.

Когда нарушителей находят и "наказывают рублем", они, в большинстве своем, утверждают, что якобы не знали о штрафах. И все же главная причина того, что граждане сжигают сухую траву и листья – укоренившиеся мифы будто это улучшает состояние почв, уничтожает вредителей и сорняки и совсем не вредит окружающей среде. Но такие аргументы – только фейки, которые распространяются с давних времен. Поэтому эксперты украинского департамента BASF Agricultural Solutions подготовили инфографику, на которой продемонстрировали последствия сжигания травы для почв и развенчали популярные мифы.



Развенчание мифов о сжигании травы / Инфографика BASF

Мы в BASF всегда заботимся об окружающей среде, – говорят в компании. – Ведь высокие урожаи – это комплексная работа аграриев, производителей препаратов по защите растений и самой природы. Имея в руках такие мощные ресурсы как украинские грунты, мы можем получать рекордные прибыли. Конечно, если работать в синергии с окружающей средой и друг с другом.

Сжигание убивает грунт

О том, что сжигание травы и листьев серьезно вредит, в частности, грунту, единодушно говорят и другие эксперты.

При обжиге уничтожаются все органические остатки, которые являются естественной первоосновой для образования гумуса, – сказала в комментарии 24 каналу президент благотворительного фонда "Жизнь" Оксана Савицкая . – Отмершая органика является основным кормом для дождевых червей и других полезных живых существ, которые поселяются в поверхностном слое почвы. А пепел, образующийся при обжиге, губителен для этой живности.

. – Отмершая органика является основным кормом для дождевых червей и других полезных живых существ, которые поселяются в поверхностном слое почвы. А пепел, образующийся при обжиге, губителен для этой живности. Бездумное сжигание листьев и сухой травы приводит к разрушению почвенного покрова, так как непосредственно выгорают растительные остатки, погибают грунтообразующие микроорганизмы и зимующие в листях полезные насекомые, – объяснил президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир. – Стремительно размножаются вредители сельхозкультур. К тому же уничтожение естественной лиственной подстилки, которую сжигают, приводит к увеличению в 2 – 4 раза промерзания почвы, а также – к эрозии черноземного слоя.

Не жги – компостируй! Потому что нам этим дышать!

Акции с такими названиями (#НеПалиКомпостуй и "Нам этим дышать") происходят сейчас в Украине. Их цель – объяснить и переубедить украинцев, что лучший способ решить вопрос сухих листьев и травы – компостирование. Ведь таким образом можно не только утилизировать природные остатки, но и превратить их в полезную субстанцию ​​– органическое удобрение.



Акция "Нам этим дышать"

Так давно делают в Евросоюзе, США, Великобритании, Израиле, Австралии, Японии, где сухостой считают не проблемным мусором, а ценным и полезным ресурсом. Кроме того, во многих странах опавшие листья и сухую траву используют в качестве сырья в производстве такой продукции как:

биогаз (один из самых экологичных видов возобновляемого топлива)

твердое топливо (пеллеты, брикеты)

строительные материалы

бумаги

биосорбенты (для очистки канализационных сетей и стоков)

Практическая рекомендация: как сделать компост

выкопайте яму глубиной 0,5 м и шириной 1,5 м

сгребаете листья и траву, равномерно пересыпая их землей

залейте все водой и накройте слоем земли толщиной 10-20 см

периодически перемешивайте

компост готов, когда превратился в однородную рассыпчатую массу

Подробная инструкция:

Как подготовить место и сделать свой компостер