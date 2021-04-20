Аграрный департамент BASF Agricultural Solutions начал важную акцию "Кинто® Плюс и фумигация". Ее цель – помочь украинским сельхозпроизводителям сохранить свои урожаи в хранилищах.

Посев, выращивание и сбор культурных растений – сложный и ответственный процесс. Впрочем, не менее важно – сохранить плоды этого труда. Ведь неправильное хранение может привести к значительным потерям урожая. Главные враги зерновых, бобовых, солодовых и других культур на этом этапе – вредные насекомые и болезнетворные микроорганизмы. Чтобы защитить от них собранное в поле, аграрии должны проводить важные мероприятия по фумигации.

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Фумигация или газация – самый эффективный и безопасный комплекс мероприятий для уничтожения вредителей с помощью фумигантов.

Подлежат фумигации все объекты хранения или переработки урожая: элеваторы, складские помещения, семенные заводы, мельницы, транспортные средства и тара (вагоны, контейнеры, трюмы судов и т.д.). Причем проводить фумигацию нужно не только после выявления опасных вредителей, но и с целью профилактики – минимум 1 раз в год.

Основные способы фумигации

Метод ниспадающего потока – специальная вентиляционная установка раздувает газообразные фумиганты в закрытых помещениях или объектах транспортировки. Вещество заполняет все пространство и глубоко проникает в продуктовую массу, что приводит к тотальной гибели вредителей и микроорганизмов.

Метод зондирования – емкость с фумигантом погружается в продуктовую массу или тару, подлежащую обработке. С помощью зонда вещество равномерно распределяется вокруг и эффективно уничтожает врагов урожая.

Метод "под пленку" – фумигация продуктовой массы с укрытием. Это действенный и экономный вариант благодаря увеличению концентрации действующего вещества за счет герметизации.

Фумигация необходима!

Почему необходимо проводить тщательные и регулярные мероприятия по фумигации, дополнительно поясним на конкретном примере с амбарным долгоносиком. За свой короткий, но бурный период жизни этот распространенный вредитель, по данным ученых, съедает около 225 мг пшеницы, а его личинка – 45 мг. При этом только одна пара амбарных долгоносиков выдает на свет потомство в количестве не менее 100 тысяч особей. Следовательно, потери за год только от одного "клана" насекомого могут составить до 200 кг! То есть даже если зерно в хранилище имеет низкий уровень поражения вредителями, потери в килограммах и гривнах все равно огромные.

А теперь данные статистики: ежегодно в Украине вредители уничтожают и повреждают от 7 до 30% зерновых, бобовых, солодовых и других культур при хранении. Но при этом процент расходов на фумигации в украинских аграрных предприятиях в среднем составляет примерно менее 5%. И эта статья расходов не входит в основные.

Основные статьи расходов производителей растительной продукции в последние годы по данным Укрстата:

семена и посадочный материал – 10,7%

минеральные удобрения и средства защиты растений – 19%

горючее и смазочные материалы – 10,1%

амортизация средств производства – 7,4%

зарплата и социальные взносы – 7%

Но для аграриев вполне реальна угроза, что из-за ненадлежащего внимания к мероприятиям фумигации и, как следствие, из-за потерь продукции они останутся с существенными убытками. А значит не будет средств ни на заработную плату, ни на инвестиции на следующий сезон.

Именно поэтому компания BASF, заботясь о урожаях и доходах украинских аграриев, начала акцию "Кинто® Плюс и фумигация". Она должна напомнить производителям о важности процесса фумигации и помочь им сохранить урожаи в хранилищах.



Акция "Кинто® Плюс и фумигация"

Условия акции – аграрий, приобретя 1 500 литров протравителя Кинто® Плюс у официального дистрибьютора "БАСФ Т.О.В.", получит также сертификат на услугу по фумигации или газации помещения от компании ООО "Ликвидатор".

Новый уровень защиты каждого из семян

Кинто® Плюс – высокоселективный фунгицидный протравитель BASF, который благодаря новой формуляции обеспечивает не только всестороннюю защиту, но и переход технологических аспектов протравливания семян и безопасности работ на новый уровень.

Преимущества препарата

Три действующие вещества из разных классов обеспечивают отличный контроль семенных и грунтовых инфекций

Высокий уровень селективности к зерновым колосовым и отсутствие ретардантного влияния на проросток

Обеспечивает AgCelence® эффекты: лучшее развитие корневой системы, повышение устойчивости к стрессовым условиям (засуха, нестабильный температурный режим и т.д.), улучшение показателей полевой всхожести семян

Совершенная формуляция обеспечивает надежное удержание протравителя на семенах и улучшает текучесть посевного материала



Кинто® Плюс: новый уровень защиты каждого из семян

В состав протравителя Кинто® Плюс входит действующее вещество Ксемиум® (флуксапироксад), которое имеет замечательные свойства. Подробнее об этой инновации читайте в материале "Молекула, которая заслуживает оваций".

Комфортная жизнь без насекомых и грызунов на вашей территории

"Ликвидатор" – одна из ведущих компаний Украины по предоставлению санитарно-профилактических услуг, в частности, таких как фумигация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и даже отпугивание птиц.

В рамках акции "Кинто® Плюс и фумигация" ООО "Ликвидатор" проводит услугу по фумигации или газации, в которую входит:

выезд специалистов на объект заказчика

проведение инспекции объекта

установление буферной зоны

обеззараживание: проведение фумигации или газации международными препаратами

послесервисная консультация по проветриванию помещения

Отметим, что работы по фумигации должны выполнять только работники специализированных организаций, которые имеют высокую квалификацию, соответствующие навыки и соответствующее современное оборудование. Ведь в данном случае речь идет об обработке продуктов питания, которую из-за мер безопасности нельзя доверять неспециалистам. Поэтому компания BASF и выбрала партнером в проведении акции одного из лидеров рынка таких услуг ООО "Ликвидатор".

Подробнее об акции "Кинто® Плюс и фумигация" читайте на официальном сайте департамента BASF Agricultural Solutions.