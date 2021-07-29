Тандем спаржи и ягод может дать непрерывный урожай

На одной земле можно удачно совместить спаржу и ягоды. Это поможет создать своеобразный урожайный конвейер.

Фермер Александр Журавель с Полтавской области наследует опыт коллег из Нидерландов и выращивает спаржу рядом с ягодами. С участка 1,5 гектара он уже собрал урожай в 1,5 тонны.

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Теперь он будет собирать малину, ежевику и другие ягоды. Благодаря удачному сочетанию культур сбор урожая практически непрерывный.

Благодаря этому фермеры в Нидерландах создают своеобразный конвейер, чтобы привлечь свой персонал с ранней весны до поздней осени. Спаржа и ягодные культуры являются хорошими соседями, они отлично уживаются рядом, у них нет общих врагов (вредителей и болезней), – рассказал фермер.

Сейчас Александр Журавель отрабатывает бизнес-модель, чтобы все процессы были идеально отлажены. Он надеется, что уже в следующем году это позволит ему собирать гораздо больший урожай.

Сортовой ряд томатов пополнился новыми гибридами. Больше об этом читайте в материале Агро 24