Решение о переводе Тараса Высоцкого из Минэкоразвития в Минагрополитики принято Кабмином Украины 26 мая, сообщает источник сайта AgroPortal в правительстве.
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На должности заместителя министра МРЭТ Высоцкий был куратором аграрного направления. Поэтому его назначение заместителем главы Минагрополитики Романа Лещенко – вполне логичный шаг Кабмина.
В начале года в некоторых СМИ распространялась информация, что Тарас Высоцкий может стать председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Но тогда это назначение так и не состоялось.