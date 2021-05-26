Тараса Высоцкого перевели в Минагрополитики, – источник в Кабмине

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий назначен первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Решение о переводе Тараса Высоцкого из Минэкоразвития в Минагрополитики принято Кабмином Украины 26 мая, сообщает источник сайта AgroPortal в правительстве.

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На должности заместителя министра МРЭТ Высоцкий был куратором аграрного направления. Поэтому его назначение заместителем главы Минагрополитики Романа Лещенко – вполне логичный шаг Кабмина.

В начале года в некоторых СМИ распространялась информация, что Тарас Высоцкий может стать председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Но тогда это назначение так и не состоялось.