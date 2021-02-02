Европейские производители огурца готовы увеличить объемы выпускаемой продукции и выращивать овощ без перерыва.

Источник: HortiDaily

Как минимум 7 нидерландских и бельгийских производителей овощей закрытого грунта инвестировали в 160 тысяч квадратных метров теплиц для круглогодичного выращивания огурца зимой 2020-2021 годов.

Интересно Арбузная редька покоряет США: плюсы нового овоща

Нидерландский производитель Тис ​​Вербаaшот купил соседскую теплицу площадью 40 тысяч квадратных метров. На момент приобретения эта теплица уже была частично укомплектована как светлокультурная теплица для томатов с 3,5 лампами SON-T мощностью 1000 Вт на отсек размером 8х4,5 метра. Вербааршот решил усовершенствовать помещения и оборудовать теплицы высшим уровнем освещенности под круглогодичное выращивание огурцов.

В теплице Hi Power выращиваются огурцы селекции BASF с плотностью 2,25 растения/квадратный метр. Несмотря на то, что до завершения зимнего сезона еще долго, первые результаты уже поразили производителя.

Как писал Агро 24, импортные томаты положительно влияют на ассортимент и цены.