В американских магазинах здорового питания и на фермерских рынках появился новый оригинальный овощ – арбузная редька.

Источник: Аgronews

Арбузная редька создана на базе редьки сорта дайкон, но в отличие от своїй "матери" имеет зеленую кожуру и красную середину, которая в разрезе напоминает арбуз.

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Арбузная редька не имеет вкуса арбуза – ее лишь назвали так за вид, известный как подобие розово-зеленому арбузу, который мы все знаем и любим, – отмечает популярное издание Greenmatters.

Эксперты советуют покупателям, которые отказались от острой пищи, не употреблять кожуру, а только сладкую розовую середину. При этом овощ имеет не только съедобные корнеплоды, но и листья, а котором много витаминов.



Арбузная редька имеет съедобные листья

Исследования показали, что арбузная редька – отличный источник кальция. Она также содержит микроэлементы рибофлавина, ниацина, витамина В-6, витамина К, магния, цинка, фосфора, меди, марганца и натрия. Благодаря этим элементам новая культура помогает снизить кровяное давление и уменьшает стресс.

Сторонники арбузной редьки добавляют ее в салаты (в капусту и морковь), в колбасные изделия, кладут на сырные тарелки и даже делают гарниры. Овощ также маринуют в смеси красного винного уксуса и оливкового масла.



Арбузная редька в разрезе

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