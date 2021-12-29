Подорожание помидоров

27 декабря средняя цена помидоров в Украине составляла 39 гривен за килограмм. Всего за месяц показатель вырос на 2,5 гривны.

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Больше всего стоят розовые томаты, за килограмм овоща сейчас нужно отдать до 75 гривен. Помидор слива стоит меньше – 56 гривен за килограмм.

Индекс потребительских цен на помидоры в декабре 2021 года составил 117,13%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены увеличились на 17,13%. В ноябре 2021 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 106,02%,

– сообщили в Минфине.

Эксперты ожидают, что после праздников цена помидоров не только стабилизируется, но и вернется на прежний уровень.