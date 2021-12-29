Подорожчання помідорів

Станом на 27 грудня середня ціна помідорів в Україні становила 39 гривень за кілограм. Лише за місяць показник виріс на 2,5 гривні.

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Найбільше коштують рожеві томати, за кілограм овоча зараз треба віддати до 75 гривень. Помідор сливка коштує менше – 56 гривень за кілограм.

Індекс споживчих цін на помідори у грудні 2021 року склав 117,13%. Порівняно з попереднім місяцем, середні ціни збільшилися на 17,13%. У листопаді 2021 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 106,02%,

— повідомили в Мінфіні.

Експерти очікують, що після свят ціна помідорів не лише стабілізується, а й повернеться на попередній рівень.