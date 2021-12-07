Открытое письмо с таким предостережением производители алкогольных напитков Великобритании направили министру транспорта Гранту Шаппсу.

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Что может спровоцировать дефицит?

Проблемы с пограничным контролем Brexit, нехватка водителей грузовых автомобилей и другого персонала в сочетании с закрытием бизнеса из-за пандемии и глобальных перебоев в перевозках могут привести к дефициту алкоголя уже на Рождество, – пишет издание The Guardian.

Что делать?

Директор по производству вина в The Wine Society Пьер Мансур дал совет всем, кто хочет встретить праздники со спиртными напитками.

Учитывая, что время доставки удвоилось, алкоголь к новогодним праздникам следует заказывать заранее, – говорит Мансур. – Уже сейчас спрос выше, чем в это же время в прошлом году. Хотя и в 2019-м он был рекордным из-за пандемии коронавируса, заставившего все празднества перенести домой.