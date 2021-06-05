Свой стартап "Mr. SeaWeed" девушка презентовала во время фестиваля стартапов "UP FEST-2021". Над изготовлением удобрения студентка работала с февраля.
Интересно Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield
Согласно ее подсчетам, для 1 литра концентрированных удобрений нужно 100 килограммов водорослей.
Для создания производственной линии Марии нужно 5 тысяч долларов. Представители аграрного бизнеса уже заинтересовались ее разработкой и согласились приобрести первую партию удобрений.