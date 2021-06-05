Свой стартап "Mr. SeaWeed" девушка презентовала во время фестиваля стартапов "UP FEST-2021". Над изготовлением удобрения студентка работала с февраля.

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Согласно ее подсчетам, для 1 литра концентрированных удобрений нужно 100 килограммов водорослей.

Для создания производственной линии Марии нужно 5 тысяч долларов. Представители аграрного бизнеса уже заинтересовались ее разработкой и согласились приобрести первую партию удобрений.

Украинцам нужно увеличить лесной фонд. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Леса Украины: сколько деревьев надо высадить в ближайшие годы".