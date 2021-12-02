Удорожание огурцов и дешевые помидоры: какая ситуация с ценами на овощи

Сокращение светового дня и температуры способствует росту цен на овощи. Рост стоимости продукции уже зафиксирован на юге Украины.

Огурцы дорожают

Наибольший рост цены среди всех овощей показал огурец. Если раньше минимальная цена продукции на оптовых рынках составляла 35 гривен/килограмм, то сейчас не опускается ниже 55 гривен/килограмм.

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Цена кабачка выросла на 5 гривен, показатель держится на уровне 55 – 58 гривен/килограмм. Цена томатов благодаря малому спросу и большому предложению остается приятной для покупателей – 15 – 20 гривен/килограмм.

За перец нужно заплатить 25 – 40 гривен/килограмм, а стоимость килограмма баклажанов кое-где достигает 70 гривен.

Что касается овощей борщового набора, то сейчас ситуация следующая: картофель стоит 5 – 7 гривен/килограмм, капуста – 7 – 8 гривен/килограмм, морковь – 5 – 7 гривен/килограмм, свекла – 6 – 10 гривен/килограмм, лук – 8 – 9 гривен/килограмм.