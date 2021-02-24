Африканская страна будет импортировать яйца из Украины. Стороны уже согласовали необходимые сертификаты.

Украина и Эфиопия договорились о форме сертификата здоровья на экспорт столовых яиц. Соответствующий документ стороны согласовали 22 февраля.

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Таким образом, украинские производители столовых яиц имеют возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопию.

Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса мы расширяем географию экспорта продукции нашего государства, и со своей стороны делаем все возможное для поддержания имиджа нашей страны как надежного торгового партнера, – отметила Председатель Держпродпотслужбы Владислава Магалецкая.

Также сообщается, что в настоящее время ведется работа над открытием рынков других африканских стран, таких как Гана, Марокко, Алжир, Ангола и ЮАР.

Авокадо все больше входит в рацион украинцев. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина наращивает импорт авокадо: что повлекло интерес к аллигаторовой груши".