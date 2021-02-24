Цена украинского подсолнечника продолжает расти, хотя этого никто не ожидал.

Цена на украинский подсолнечник продолжила рост даже после достижения рекордных показателей.

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Одна из причин – сокращение экспорта масла из России, которая является вторым после Украины мировым производителем подсолнечного масла.

Сейчас цены украинского подсолнечного масла выросли до 1400 долларов/тонну FOB. Покупатели повысили цены спроса в 1370-1380 долларов/тонну FOB, на что переработчики отреагировали повышением до рекордных 23800-24000 гривен/тонна с доставкой на завод.

Начало весенних полевых работ в Украине на фоне роста цен на подсолнечник активизирует продажи со стороны производителей, что в ближайшее время ограничит повышение цен на подсолнечное масло и подсолнечник.

Украина сохранила первую позицию на рынке меда. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина – лидер на мировом рынке меда".