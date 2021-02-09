Министр аграрной политики Роман Лещенко во время форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" назвал ключевые направления развития сельского хозяйства в 2021 году.

Сейчас задача Правительства – укреплять и усиливать позиции агросектора, если мы хотим формировать качество на добавленную стоимость на каждую тонну произведенной сельхозпродукции. В этом контексте нам важны и реализация национального проекта орошения и мелиорации, и формирование новых агрохабив, и обеспечение развития нишевых культур, – отметил Роман Лещенко.

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Министр считает, что сегодня в агросекторе есть огромный запрос на обеспечение сельхозпродукцией стран, которые в структуре импорта составляют более 70%.

"Украина является потенциальным торговым партнером как на Ближнем Востоке, так и в Юго-Восточной Азии. Ключевую роль в открытии новых экспортных рынков должно играть восстановленное Министерство агрополитики и продовольствия Украины. Нам нужно формировать новую стратегию по расширению рынков сбыта. Ведь каждая страна в условиях пандемии понимает, что продовольственная безопасность является определяющим фактором обеспечения жизнедеятельности общества. Поэтому Украина должна использовать эти уникальные возможности, чтобы усилить свое присутствие на многих международных рынках", – отметил Лещенко.

В период отсутствия профильного министерства Украины потеряла экспортные возможности по некоторым странам и направлениям.

Сегодня важно не смотреть в прошлое. Мы должны использовать возможность для агросектора, чтобы обеспечить валовой прирост отрасли и обеспечить стабильный приток в Украину валютной выручки, создание новых рабочих мест и стимулирование развития смежных отраслей, – заявил Роман Лещенко.

В приоритете – единый геопортал

Ранее министр агрополитики сделал другое важное заявление. Он сказал, что давно ожидаемый единый геопортал открытых данных презентуют уже в феврале.