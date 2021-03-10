Министерство здравоохранения опубликовало приказ о внесении изменений в максимальные уровни остатков действующих веществ ветеринарных препаратов в пищевых продуктах животного происхождения.

Документ предлагает привести показатели безопасности мяса птицы в соответствие с европейскими нормами.

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В первую очередь, это связано с изменением законодательства о безопасности и гигиене кормов. Проект касается разрешения на использование лечебных кормовых добавок для профилактики кокцидиоза, болезни, которая без профилактики приводит к гибели 80-90% всего молодняка птицы.

По информации компаний, проект приказа уже согласован Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В то же время, как стало известно, Государственная регуляторная служба, задачей которой является реализация государственной регуляторной политики, политики по вопросам надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности готовит проект отказа по данному приказу. Однако, согласование данного нормативного акта приведет к фактически запрету реализации мяса птицы как на территории Украины, так и за ее пределами. Ведь продукция питания, которая запрещена к употреблению внутри страны, запрещена и к экспорту. Данная ситуация может привести к потере поголовья птицы, что, в свою очередь, может привести к резкому и неконтролируемому росту цен на эту категорию продуктов.

Мясо птицы является одним из самых доступных видов мяса и относится к социальным продуктам. В то же время, данные кормовые добавки не являются вредными для человека (в том числе, они используются в европейских странах), но очень важные для выращивания птицы и их используют в течение всего цикла его жизни до 2-3 дней перед забоем.

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