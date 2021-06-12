Украина начала импортировать значительно больше сыров

В течение января-мая 2021 года Украина импортировала 20,7 тысяч тонн сыров. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если измерять денежный эквивалент, то он вырос на целых 35% – до 96 миллионов долларов.

Интересно Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield

Больше всего продукции в Украину завезли из Польши (36 миллионов долларов), Германии (20,9 миллионов долларов) и Нидерландов (9,3 миллионов долларов).

Экспорт украинских сыров также вырос на 30% – до 2,7 тыяч тонн. Денежный эквивалент составил 9,9 миллиоонов долларов.

Крупнейшими покупателями украинской продукции стали Казахстан, Молдова и Азербайджан.

Цены в Украине продолжают расти. Больше об этом читайте в материале Агро 24