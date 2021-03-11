Украинцам придется привыкнуть к продукции глобального рынка, а украинские производители могут понести убытки.

По мнению исполнительного директора Ассоциации "Мясной отрасли" Николая Бабенко, украинцам следует привыкнуть к нарастанию импорта мясной продукции.

Интересно Сканер вредных добавок: украинцы создали уникальное приложение

За прошлый год импорт колбас вырос в 2 раза. Импорт свинины начал увеличиваться в разы ежемесячно. В феврале 2021 импорт свинины вырос в 3,5 раза по сравнению с февралем 2020 года и в 2 раза по сравнению с январем 2021, – сказал он.

По словам эксперта, это говорит о дисбалансе между ценами на внутреннем и глобальном рынках. Этот дисбаланс одинаково угрожающий для молочной и мясной перерабатывающих отраслей.

Глава ассоциации добавил, что высокая себестоимость украинской свинины бьет по карманам потребителей. Потребители платят более высокую цену, чем в других странах, например Польше. Перерасход и высшая себестоимость на 10 гривен/килограмм живых свиней сейчас означает более высокую цену на мясо свиней уже на 20 гривен/килограмм.

А вот птицеводство в Украине, в противовес свиноводству, именно благодаря низкой себестоимости смогло стать мировым лидером по экспорту мяса птицы.

В Испании нашли еще один органический источник энергии. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Энергия из апельсинов: в Испании испытывают удивительную инновацию".