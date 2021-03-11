Украинцы создали уникальный сканер продуктов на наличие вредных добавок. С помощью камеры пользователь только сканирует штрихкод, а система находит товар в базе данных, показывает состав и оценивает общую пользу или вред компонентов.

Мобильное приложение Foodstr анализирует пищевые продукты на наличие вредных добавок. Для анализа достаточно отсканировать штрихкод товара.

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Информационная база включает 300 тысяч наименований товаров, которые продаются в украинских магазинах. Базу данных продуктов ежедневно пополняют контент-менеджеры и сами пользователи. Кроме того, пользователи сами могут создавать списки продуктов на закупку, делиться ими с другими пользователями и вместе отмечать приобретенные товары.

Основали стартап трое украинцев – Иван Иванов, Михаил Минов и Павел Ковалев. Первоначальные инвестиции в проект составили 70 тысяч долларов. Сейчас в команде работает 13 человек.

Сейчас продукт абсолютно бесплатный, а в следующих версиях появится подписка на дополнительные функции.

Из-за нового закона отрасль производства курятины может пострадать. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина может остаться без курятины".