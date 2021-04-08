Украина наращивает экспорт свинины
В 2021 году экспорт свинины показывает положительную динамику. За 3 месяца Украине удалось экспортировать миллион тонн продукции – это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник:УКАБ
Основными покупателями украинской свинины являются Гонконг, Грузия, ОАЭ и Габон. Китай, который является крупнейшим импортером свинины в мире, пока недосягаем для украинских производителей из-санитарных норм.
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Зато увеличением спроса на свинину в Китае воспользовались крупнейшие экспортеры – ЕС и США.
Также Украина стремительно увеличивает поголовье. По данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2021 поголовье свиней в Украине составило 5,85 миллионов голов, что на 2,7% больше, чем в прошлом году.
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