Кабінет Міністрів розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу їм планують спрямувати додаткові 500 мільйонів гривень.

Прем'єр-міністр наголосив, що якісна та справедлива підтримка аграріїв зі сторони держави дає можливість цьому сектору розвиватися та конкурувати на світових ринках.

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Тому Кабмін і розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. Нардеп Олексій Гончаренко у телеграмі уточнив, що у 2021 році в цю галузь планують спрямувати додаткові 500 мільйонів гривень.

На які напрямки виділять гроші:

державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції – 50 мільйонів гривень;

відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій – 240 мільйонів гривень;

державна підтримка аграріїв, які використовують меліоровані землі – 50 мільйонів гривень;

підтримка виробників органічної продукції – 50 мільйонів гривень;

підтримка розвитку галузі картоплярства – 60 мільйонів гривень;

субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь 50 мільйонів гривень. Зокрема, планують виплачувати 3 500 гривень дотації на 1 гектар посіву гречки.

Зверніть увагу! Наприкінці лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%.