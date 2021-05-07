В первом квартале 2021 доходы от экспорта плодово-ягодной продукции составили 64 миллиона долларов.

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Больше всего валютных поступлений традиционно формируются благодаря грецким орехам (35 миллионов долларов), замороженным фруктам (24 миллионов долларов), яблокам и грушам (около 4 миллионов долларов.).

Экспорт плодов и ягод в замороженном виде вырос до 11 тысяч тонн (+7%), но другие показатели по сравнению с 2020 годом несколько упали.

Некоторые страны ЕС не могут ввозить свинину на территорию Украины. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина запретила импорт свиней из ЕС: причина и как это повлияет на цену".