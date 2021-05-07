Унікальний за розмірами сад фермерське господарство отримало досить випадково.

Ми хотіли мати 2 – 3 сорти, які підходять до нашої промислової переробки, але там, де ми купували, нам, перепрошую за вираз, "впарили" не зовсім те, що ми хотіли, і у нас вийшла така велика колекція, – згадує Ольшанський. – Зате у нас є і кораловий кизил, і жовтий, і білий, ранньостиглий, середньостиглий, пізньостиглий…

Зверніть увагу! Плодові дерева в Україні заселені шкідниками

Під надійним крилом



Кизиловий сад у селі Нове

Зараз фермер перебуває під опікою відомої селекціонерки, докторки біологічних наук Світлани Клименко, яка дає важливі поради про догляд за садом та підживлення дерев. Вчена відома тим, що зібрала найбільшу колекцію кизилу в Україні – 150 (!) генотипів, а також особисто вивела півтора десятка зимостійких, великоплідних сортів кизилу і ще стільки ж нових сортів підготувала до реєстрації. Якщо вірити Google, то більшої кількості сортів кизилу ніхто в світі не селекціонував.

Особливості вирощування кизилу



Кизил непримхливий, але теж вимагає уваги

Кизил вважається непримхливою рослиною, якщо росте в лісі або на дачі, а якщо це промисловий сад, то є, звичайно, свої проблеми і хвороби.

Проблем менше, ніж, наприклад, у абрикоса, черешні або малини, але все одно вони є, – каже фермер. – Шкідники теж є. Ми вже 7 років сертифікуємося за системою "Органік Стандарт". Це означає, що не можемо обробляти сад хімією. Ми дотримуємося правил, щорічно і навіть не один раз на рік – до нас приїжджає інспекція. Ми обробляємо землю механічним способом, застосовуємо препарати лише ті, які є у каталозі "Органік Стандарт" – це біологічні препарати, без хімії.

Народження рекорду

Раніше найбільшим в Україні та Європі вважався кизиловий сад, який знаходиться в Криму, в селі Лікарственне – там росло 7500 дерев. Ольшанський вирішив піти на рекорд і відразу посадив у своєму саду 10 500 дерев. Згодом додав ще 2000. Втім, рекордний розмір саду досі офіційно не зареєстрований. За словами фермера, представники Національного проєкту "Книга рекордів України" ніяк не доїдуть до села Нове…

Це цікаво! Дерево крові дракона – унікальна рослина острова Сокотра, яка може зникнути