В 2020 году Украина импортировала больше фруктов, чем в предыдущие годы. Вместе с тем, это свидетельствует о росте потребления фруктов украинцами.

Украина значительно нарастила объемы импорта фруктов. В 2020 году в Украину завезли 1 миллион тонн различных фруктов.

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Это стало историческим максимумом, который превысил прошлогодний показатель на 8% и в 1,5 раза показатель 5-летней давности.

Сразу стоит отметить, что завозятся в основном фрукты и ягоды, которые не могут выращиваться в Украине из-за неблагоприятных климатических условий. Исключение составляют только яблоки, но их доля в общей структуре импорта незначительна – всего 1%, – пояснила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Безусловным лидером в импортных поставках фруктов в Украину являются бананы, которые занимают треть всех поставок. Далее следуют мандарины (19% объемов импорта), апельсины (9%), лимоны (7%) и персики (5%). За последние 5 лет наибольшие темпы роста демонстрируют поставки грейпфрутов и хурмы, объемы импорта которых удвоились.

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