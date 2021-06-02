По словам министра, ему удалось провести консультации с представителями Ассоциации производителей молока, поэтому есть четкое понимание, как действовать дальше.

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Также он отметил, что импорт молочной продукции очень вырос, и в будущем даже могут быть введены "защитные" пошлины.

У нас в течение первого квартала этого года импортировано сырной продукции на 120 миллионов долларов. Для сравнения, в прошлом году за этот же период импорт составлял 90 миллионов. К сожалению, существует недобросовестная конкуренция и мы рассматриваем вопрос защитных пошлин для нашей молочной отрасли, – добавил Роман Лещенко.

Также министр заверил, что уже работает над совершенствованием программы государственной поддержки. Амбициозный план состоит в максимальном снижении импорта молочной продукции уже в ближайшие 5 лет.

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