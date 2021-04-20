Китай является крупным покупателем украинского зерна и готов увеличить объемы. Украинские аграрии надеются поддержать тенденцию.

В текущем зерновом сезоне Украина экспортировала в Китай около 10 миллионов тонн зерна. Потенциально этот показатель можно увеличить в 2-3 раза.

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Сейчас львиная доля экспорта зерна в Китай приходится на кукурузу и ячмень. Для открытия рынка Китая для украинской пшеницы, сорго, гороха и других культур нужно подписать соответствующие межгосударственные фитосанитарные протоколы.

Украина и Китай уже подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны совместно создадут китайско-украинский Совет по международному сотрудничеству в аграрной отрасли для реализации совместных аграрных проектов двух стран.

Украина закупила рекордное количество сыра. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Импорт сыра в Украину побил рекорд".