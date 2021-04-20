Украина планирует увеличить экспорт зерна в Китай в разы
Китай является крупным покупателем украинского зерна и готов увеличить объемы. Украинские аграрии надеются поддержать тенденцию.
Источник:УЗА
В текущем зерновом сезоне Украина экспортировала в Китай около 10 миллионов тонн зерна. Потенциально этот показатель можно увеличить в 2-3 раза.
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Сейчас львиная доля экспорта зерна в Китай приходится на кукурузу и ячмень. Для открытия рынка Китая для украинской пшеницы, сорго, гороха и других культур нужно подписать соответствующие межгосударственные фитосанитарные протоколы.
Украина и Китай уже подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны совместно создадут китайско-украинский Совет по международному сотрудничеству в аграрной отрасли для реализации совместных аграрных проектов двух стран.
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