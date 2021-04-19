Сировина для сиру в Україні залишається дорогою. Але вітчизняні сировари не наважуються підняти ціну, адже на ринку дуже велика пропозиція дешевого імпортного сиру.

Втім, незабаром Великдень та багато вихідних. У цей період продажі сиру зазвичай помітно зростають. Продавці хоч і не збільшать ціни, але намагатимуться мінімізувати акційні знижки.

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Експорт сирних продуктів в першому кварталі скоротився на 12%. Минулого місяця з країни вивезли 1,7 тисяч тонн продукції. На зростання продажів розраховувати не варто: ціни низькі, продавати невигідно.

У березні в країну завезли 3,7 тисяч тонн сиру – твердого, білого та напівтвердого. Це абсолютний місячний рекорд імпорту за всю історію України. Якщо тенденція продовжиться, то рекорд буде оновлюватися й надалі.

Цього року великодній кошик подорожчає. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Великодній кошик: як подорожчав у порівнянні з минулим роком".