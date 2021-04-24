10 апреля Украина взяла участие в акции "1 миллион деревьев за 1 сутки в 100 странах мира". Организовывал мероприятие глобальный экологический проект "Greening of the Planet".

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Всего в мероприятии приняли участие более 2 миллионов участников из 110 стран. Более полумиллиона участников активизировала Украина. Более 70 иностранных дипломатических учреждений Украины приняли участие или планируют присоединиться к инициативе.

Всего украинцы высадили 5 544 679 деревьев. Из них в Украине – 4 124 590, в мире – 1 420 089. Сажали деревья 184 видов.

Гречка может перейти в разряд деликатесов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Странный деликатес: гречка может подорожать до 80 гривен".