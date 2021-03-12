Украинские производители яиц поставляют за рубеж значительно меньше продукции, чем раньше.

В январе и феврале текущего года Украина отправила на экспорт лишь 7,3 тысяч тонн яиц.

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Если сравнивать с показателем за аналогичный период прошлого года, то экспорт снизился в 2,7 раза. Денежный эквивалент составил 8,3 миллионов долларов, что в 2,1 раза меньше показателя 2020 года.

В первые месяцы 2021 года главными покупателями украинских яиц стали:

ОАЭ (35,7%);

Латвия (25,4%);

Саудовская Аравия (11%).

Украина увеличивает поставки мяса из-за рубежа. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина наращивает импорт мяса: причины и последствия".