Украина резко обрушила экспорт яиц
Украинские производители яиц поставляют за рубеж значительно меньше продукции, чем раньше.
Источник:Державна митна служба
В январе и феврале текущего года Украина отправила на экспорт лишь 7,3 тысяч тонн яиц.
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Если сравнивать с показателем за аналогичный период прошлого года, то экспорт снизился в 2,7 раза. Денежный эквивалент составил 8,3 миллионов долларов, что в 2,1 раза меньше показателя 2020 года.
В первые месяцы 2021 года главными покупателями украинских яиц стали:
- ОАЭ (35,7%);
- Латвия (25,4%);
- Саудовская Аравия (11%).
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