Германия увеличила импорт рапса, но именно украинская продукция составляет основную часть запасов.

Источник: Topagrar

В период с июля по ноябрь Украина экспортировала в Германию 541 тысячу тонн рапса, что делает ее важнейшим поставщиком этой культуры. Правда, до прошлогоднего рекорда в 638 тысяч тонн дотянуть не удалось.

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В общем Германия импортировала 2,9 миллиона тонн рапса, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также отмечается, что урожай рапса в Украине снизился на 2,5 миллиона тонн, что значительно повлияло на экспортные возможности нашего государства.

Вместе с тем, свои экспортные мощности развили страны Балтии, где зафиксировали рекордные урожаи рапса, а их экспортные объемы выросли на 200%.

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