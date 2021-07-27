Украина быстро наращивает импорт курятины

В первом полугодии 2021 года Украина значительно увеличила импорт курятины. Больше всего продукции нам завезли из стран Европейского Союза.

За 6 месяцев текущего года Украина импортировала 51 тысяч тонн курятины. Это на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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В денежном эквиваленте импорт составил почти 22 миллиона долларов. Крупнейшими поставщиками стали Польша, Венгрия и Германия.

97% импорта мяса птицы – это замороженные части тушек и субпродукты, при этом более 73% составляют обваленные части тушек, то есть продукты с крайне низкой стоимостью.

Зато украинские фермеры сокращают поголовье в птицеводстве и производство мяса птицы. С начала года показатели снизились более чем 5%, и в дальнейшем продолжат падение.