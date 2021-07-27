За 6 місяців поточного року Україна імпортувала 51 тисячу тонн курятини. Це на 18% більше показника за аналогічний період минулого року.
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У грошовому еквіваленті імпорт склав майже 22 мільйони доларів. Найбільшими постачальниками стали Польща, Угорщина та Німеччина.
97% імпорту м’яса птиці – це заморожені частини тушок і субпродукти, при цьому понад 73% складають обвалені частини тушок, тобто продукти з вкрай низькою вартістю.
Натомість українські фермери скорочують поголів’я в птахівництві та виробництво м’яса птиці. З початку року показники знизилися на понад 5%, і надалі продовжать падіння.