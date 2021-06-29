По итогам января – июня Украина экспортировала в страны ЕС только 13,5 тысяч тонн мяса птицы. Это на целых 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Но даже несмотря на такое большое падение показателя нам удалось вернуться в тройку крупнейших поставщиков мяса птицы в ЕС.

На первом месте с показателем 73,5 тысяч тонн расположилась Бразилия, а на второй строчке оказался Таиланд, который завез в ЕС 45,7 тысяч тонн.

Также сообщается, что Украина в январе – апреле увеличила импорт курятины из ЕС до 49,3 тысяч тонн (+45%) и стала вторым крупнейшим импортером этой продукции из Европы.

В Украине может возникнуть недостаток сала. Больше об этом читайтк в материале Агро 24 "Дефицит сала: украинцам сделали неожиданный прогноз".