Украинцы стали потреблять гораздо меньше свинины. За последние 5 лет показатель снизился на 7 килограмм на душу населения, то есть на целых 30%.
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По мнению экспертов, украинцы по сравнению с европейскими странами "не доедают свинины".
Также нас может ожидать дефицит сала, ведь выращивание свиней в Украине потеряло рентабельность. Причиной этого является подорожание кормов: с начала 2019 их стоимость выросла на 20-40%, и продолжает расти.
Отметим, с начала 2021 в денежном выражении импорт свинины в Украину в 6 раз превысил экспорт.