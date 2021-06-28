Украинцы стали потреблять гораздо меньше свинины. За последние 5 лет показатель снизился на 7 килограмм на душу населения, то есть на целых 30%.

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По мнению экспертов, украинцы по сравнению с европейскими странами "не доедают свинины".

Также нас может ожидать дефицит сала, ведь выращивание свиней в Украине потеряло рентабельность. Причиной этого является подорожание кормов: с начала 2019 их стоимость выросла на 20-40%, и продолжает расти.

Отметим, с начала 2021 в денежном выражении импорт свинины в Украину в 6 раз превысил экспорт.

Украинцам надо готовиться к подорожанию свинины. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Свинина в Украине скоро подорожает".