Если не помешают осадки, сбор риса в Украине завершится к концу этой недели. Отечественной продукции достаточно, поэтому цена риса на прилавках расти не должна.

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В Херсонской области средняя урожайность риса существенно выросла. В начале уборочной кампании показатель едва дотягивал до шести тонн с гектара, а уже сейчас приближается к восьми тоннам.

Единственная угроза для украинского риса – большие партии дешевого китайского продукта. Его закупка может привести к обвалу цен, которые покроют нашим производителям затраты, но не оставят ресурсы для развития, поскольку в течение года цена горючего, удобрений и минимальная зарплата выросли.

Ранее сообщалось, что Украина собрала рекордный урожай гречки, но игроки на рынке могут спровоцировать повышение цен на товар.