Якщо не завадять опади, збір рису в Україні завершиться до кінця поточного тижня. Вітчизняної продукції є вдосталь, тому ціна рису на прилавках зростати не повинна.

Цікаво Жодних перешкод: ціни на олію продовжать стрімко рости

У Херсонській області середня врожайність рису суттєво виросла. На початку збиральної кампанії показник ледве дотягував до 6 тонн з гектара, а вже зараз наближається до 8 тонн.

Єдина загроза для українського рису – великі партії дешевого китайського продукту. Його закупівля може призвести до обвалу цін, які покриють нашим виробникам витрати, але не залишать ресурси для розвитку, оскільки впродовж року ціна пального, добрив та мінімальна зарплата зросли.

Раніше повідомлялося, що Україна зібрала рекордний урожай гречки, але гравці на ринку можуть спровокувати підвищення ціни на товар.