Существенное уменьшение поголовья

Согласно данным, 1 декабря 2021 года в Украине насчитали 5,8 миллиона голов свиней. Это на целых 4,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Население существенно сократило количество свиней – на 10%. В настоящее время показатель составляет 2,4 миллиона свиней.

Отечественные предприятия еще держат планку – 3,3 миллиона голов. Показатель снизился на 1,1%.

В результате сокращения поголовья и популярности импортной продукции цена мяса выросла. За год цена свинины выросла на 9%.