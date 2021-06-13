Украина сократила экспорт органики в ЕС: показательные цифры

Украина в 2020 году по сравнению с 2019-м существенно уменьшила экспорт органических продуктов в Евросоюз.

Европейская комиссия обнародовала отчет по обороту органической продукции в странах ЕС в 2020 году. В частности, в документе отмечается, что многие страны уменьшили объемы поставок в Евросоюз. К сожалению, один из крупнейших спадов продемонстрировала Украина, которая в 2020 году экспортировала в ЕС 217 210 тонн органической продукции, в то время как в 2019-м было 282 427 тонн. То есть произошло уменьшение почти на четверть.

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Экспорт органической продукции из Украины в ЕС

(в 2020 году по сравнению с 2019-м)

пшеница -34%

напитки -22%

жмых -22%,

масличные (кроме сои) -12%

сахар -10%

Какие органические продукты импортировал ЕС в 2020 году?

Самые высокие проценты от всего импорта имеют тропические фрукты, орехи и специи – 30%, жмых – 8%, сахар свекловичный и тростниковый – 7%, овощи – 5%.

При этом по сравнению с 2019 годом вырос импорт оливкового масла – на 41%, риса – на 33%, тропических фруктов, орехов и специй – на 9%, кофе, чая и мате – на 5% …

В прошлом году впервые был зафиксирован импорт в ЕС органической продукции из казеина.