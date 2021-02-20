В Евросоюзе подсчитали, что общий размер посевных площадей, отведенных под органические сельскохозяйственные культуры, составляет почти 13,8 миллиона гектаров.

Этот показатель составляет 8,5% от общей площади сельскохозяйственных угодий Европы. Всего за последние 8 лет органические посевные площади Старого Света выросли на 46%, свидетельствуют данные Евростата.

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Топ-страны с наибольшей долей органических сельскохозяйственных площадей

Австрия – 25,3% Эстония – 22,3% Швеция – 20,4% Швейцария – 16,3% Италия – 15,2% Чехия – 15,2% Латвия – 14,8% Финляндия – 13,5%

Если брать во внимание отдельные сегменты, то стоит отметить, что в Швеции – самая высокая доля органических зерновых (7%) и свежих овощей (19%), в Греции – самая высокая доля экологически чистого крупного рогатого скота (27%), в Латвии – самая высокая доля органических овец и коз (36%).

Органическое земледелие в Украине

Сейчас данных о площадях органического земледелия в Украине нет. Но министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко недавно заявил, что Украина должна стать лидером по экспорту органической продукции в мире.

Мы уже в тройке топ-экспортеров органической продукции в страны ЕС, и география роста невероятная. В перспективе – рынки США, Азии и Канады. Уверен, органика – направление, которое имеет все перспективы для роста и может создавать качественную добавленную стоимость, – отметил министр.

Лещенко также озвучил позицию Минагрополитики по развитию рынка органики:

надлежащая законодательная база

адаптация к требованиям Регламентов ЕС, что максимально усилит доверие импортеров украинской органической продукции и сырья

действенный контроль за субъектами органического рынка

максимальное привлечение международной технической помощи

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