Сейчас хозяйства содержат 1,16 миллиона голов коз и овец. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель снизился на 4,9%.
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Сельскохозяйственные предприятия насчитывают 160,5 тысяч голов, что меньше показателя прошлого года на 8%.
Отметим, что при анализе данных не учитываются временно оккупированная территория Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.