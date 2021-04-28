Сейчас хозяйства содержат 1,16 миллиона голов коз и овец. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель снизился на 4,9%.

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Сельскохозяйственные предприятия насчитывают 160,5 тысяч голов, что меньше показателя прошлого года на 8%.

Отметим, что при анализе данных не учитываются временно оккупированная территория Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Клубника в Украине может порадовать хозяев очень хорошим урожаем. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Клубника в Украине дает хороший урожай: какие сорта выбрать".