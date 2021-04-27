Експерти "Земельної розвідки" стверджують: орендарям не варто хвилюватися через те, що орендодавець швидко відчужить свою ділянку та продасть її іншому. І наводять низку аргументів.
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- Дія договору оренди не припинеться після продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, якщо лише ця умова не прописана в договорі.
- Орендар матиме переважне право на викуп земельної ділянки. Без відмови орендаря земельна ділянка може бути відчужена лише у двох випадках: якщо власник подарує ділянку комусь із близьких родичів або якщо її стягне банк на погашення іпотеки.
- Орендар матиме перевагу на аукціонах: землевласник зможе продати земельну ділянку іншій особі, лише якщо вона запропонує вищу ціну.
- Землевласник буде зобовʼязаний письмово повідомити орендаря про намір продати ділянку, зазначивши її ціну й умови продажу.
- Посвідчуючи договори про відчуження землі, нотаріуси мають слідкувати за дотриманням переважного права.
- Внесення землі до статутного капіталу без згоди орендаря буде неможливе.