Украина сократила продажу улиток
Начало 2021 года не подарило высоких показателей в сфере экспорта улиток. По сравнению с первыми месяцами 2020-го показатель существенно уменьшился.
Источник:Державна митна служба
За январь и февраль 2021 года Украина отправила на экспорт 67,3 тонн улиток. Это на 20,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кстати В Украине подорожало подсолнечное масло – производители сделали акцент на экспорте
Производителям удалось заработать 103 тысячи долларов –это на 49,5% меньше, чем в первые месяцы 2020 года.
Единственным покупателем украинских улиток в 2021 году стала Литва – именно туда отправилась вся продукция.
Что касается импорта улиток, то он почти не происходил, показатель по сравнению с прошлым годом упал на 99,6%.
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