Начало 2021 года не подарило высоких показателей в сфере экспорта улиток. По сравнению с первыми месяцами 2020-го показатель существенно уменьшился.

За январь и февраль 2021 года Украина отправила на экспорт 67,3 тонн улиток. Это на 20,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кстати В Украине подорожало подсолнечное масло – производители сделали акцент на экспорте

Производителям удалось заработать 103 тысячи долларов –это на 49,5% меньше, чем в первые месяцы 2020 года.

Единственным покупателем украинских улиток в 2021 году стала Литва – именно туда отправилась вся продукция.

Что касается импорта улиток, то он почти не происходил, показатель по сравнению с прошлым годом упал на 99,6%.

Ученые обнаружили опасные мутации патогенов растений. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Аграрный "коронавирус" : патогены растений стремительно мутируют и образуют новые опасные штаммы".