Соняшникова олія продовжує дорожчати. На світовому ринку ціна за тонну сягнула 1,7 тисяч доларів – це на 1000 доларів більше, аніж минулого літа.

Ціна зросла через падіння обсягів виробництва в Україні, Росії та Аргентині, які постачають олію на світовий ринок. Разом з тим, попит через високу ціну майже не знижується.

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Індія – один із найбільших імпортерів олії – стала купувати менше продукції, а от Китай лише нарощує обсяги поставок. Тому, користуючись попитом та хорошою ціною, Україна збільшує експорт за кордон. У лютому обсяги проданої олії зросли на 21%.

Тим часом, на внутрішньому ринку ціна росте – вартість олії оновила рекорд за 4 роки. Дорожчає продукт і в інших країнах, що вирощують соняшник.

Цьогоріч урожай озимих обіцяє бути хорошим. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Озимі культури: який стан ґрунтів і яким буде врожай".