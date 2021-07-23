Молочні ріки "обміліли"
За січень-червень 2021 року в Україні було вироблено 4,32 мільйона тонн молока, що на 5,6% менше, ніж за такий же період у 2020-му. Сільськогосподарські підприємства виробили 1,38 мільйона тонн молока (на 0,5% менше), господарства населення – 2,94 мільйона (на 7,8% менше), повідомляє Державна служба статистики.
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Виробництво молока в областях України у І півріччі 2021 року
(тисячі тонн + порівняння % з І півріччям-2020)
Найбільше виробили:
- Полтавська – 338,9 (на 6,2% менше)
- Вінницька – 331,4 (на 7,4% менше)
- Хмельницька – 321,5 (на 1,2% більше)
Найменше виробили:
- Луганська – 47,5 (на 11,0% менше)
- Донецька – 70,0 (на 6,2% менше)
- Запорізька – 94,0 (на 8,5% менше)
Яєць виробили значно менше
Яйця / Фото Pixabay
За січень-червень 2021 року виробництво яєць в Україні зменшилося на 13,6% порівняно з аналогічним періодом-2020 – до 7,38 мільярда штук. Сільськогосподарські підприємства одержали 3,55 мільярда яєць (на 23,1% менше), господарства населення – 3,83 мільярда (на 2,5% менше).
Виробництво яєць в областях України у І півріччі 2021 року
(кількість штук + порівняння % з І півріччям-2020)
Найбільше виробили:
- Київська – 1,65 млрд (на 3,3% менше)
- Черкаська – 421,8 млн (на 5,6% більше)
- Дніпропетровська – 366,2 млн (на 5,9% менше)
Найменше виробили:
- Луганська – 42,3 млн (на 4,2% більше)
- Миколаївська – 80,2 млн (на 26,2% менше)
- Одеська – 82,7 млн (на 23,4% менше)
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