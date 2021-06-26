Увеличить производство молока удалось только двум областям: Тернопольской (5,3%) и Хмельницкой (1,2%). В других областях производство молока имело нисходящий тренд.

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Ситуация на рынке сейчас довольно напряженная. Уже полгода цены на молоко остаются стабильными, а сезонный спад стоимости уже позади. Но вместе с тем производители не знают, каких цен ждать осенью и какие это будет иметь последствия для отрасли. Также на рынке не хватает молока-сырья, а "разогнать" его промышленные объемы непросто.

Усугубляет ситуацию и стремительное приближение рынка земли. Уже меньше, чем через полмесяца в Украине заработает оборот сельхозземель. Как будет действовать рынок в новых условиях, пока не известно. Все заняли выжидательную позицию, – обьяснила аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая.

Украина стала экспортировать меньше зерна. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украина существенно снизила показатели экспорта зерна".