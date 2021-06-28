Украина существенно сократила производство яиц: чего ждать дальше

В последние годы птицеводство несет убытки. Если ситуацию на рынке не изменить – последствия будут не из приятных.

В поривнняни с прошлым годом производство яиц сократилось на 21%. Это очень существенная потеря для украинского рынка.

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Вместе с тем на 8% сократилось и производства мяса птиц. Такой ситуации не наблюдалось последние 20 лет. В Украине уже закрылось 20 аграрных предприятий, ориентированных на птицеводство.

Законопроект правительства 5600 исключает птицеводов из 4 группы налогоплательщиков, что увеличит для них налоговую нагрузку. По мнению председателя совета директоров ассоциации Союз птицеводов Украины Александра Бакуменко, это очень сильно ударит по производителям и приведет к негативным последствиям на рынке.

На рынке свинины ожидается уменьшение количества сала. Больше об этом читайте в материале Агро 24