У порівнняні з минулим роком виробництво яєць скоротилося на 21%. Це дуже суттєва втрата для українського ринку.

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Разом з тим на 8% скоротилося і виробництва м'яса птиць. Такої ситуації не спостерігали останніх 20 років. В Україні вже закрилося 20 аграрних підприємств, орієнтованих на птахівництво.

Законопроєкт уряду 5600 виключає птахівників з 4 групи платників податків, що збільшить для них податкове навантаження. На думку голови ради директорів асоціації Союз птахівників України Олександра Бакуменка, це дуже сильно вдарить по виробниках та призведе до негативних наслідків на ринку.

На ринку свинини очікується зменшення кількості сала. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Дефіцит сала: українцям зробили неочікуваний прогноз".