Украина существенно увеличила экспорт мяса: куда и сколько продаем

Экспорт мясной продукции из Украины за первые 9 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом-2020 с 488 миллионов долларов до 593 миллионов.

Такие данные обнародовал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий.

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В январе – сентябре 2021 года самым большим покупателем украинского мяса была Саудовская Аравия, которая приобрела продукцию на 135 миллионов долларов.

Список топ-покупателей в процентах от общего объема экспорта мяса из Украины выглядит так:

Саудовская Аравия – 22,8%

Нидерланды – 16,1%

Китай – 6,3%

Словакия – 4,8 %

ОАЭ – 4,3%

Азербайджан – 3,7%

Казахстан – 3,7%

Беларусь – 3,7%

В перечисленные страны в целом экспортируется около 2/3 мясопродукции в денежном объеме.

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Какой вид мяса самый популярный у экспортеров?

Львиная доля поставок продукции из Украины за границу – мясо птицы (в основном – курятина), отметил эксперт. Причем такая тенденция сохраняется уже несколько лет.

За январь – сентябрь 2021 года стоимость экспорта мяса птицы увеличилась против прошлогодних показателей за соответствующий период на 20% – с 420 миллионов долларов до 504 миллионов при довольно незначительном росте объемов экспорта – с 324 тысяч тонн до 331 тысячи.

Учитывая нынешние тенденции, в этом году Украина в очередной раз может обновить рекорд экспорта мяса птицы, – резюмировал Богдан Духницкий.