Такі дані оприлюднив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький.

Порівнюємо Ціна м’яса в Украні: яке найдешевше і найдорожче

У січні – вересні 2021 року найбільшим покупцем українського м’яса була Саудівська Аравія, яка придбала продукції на 135 мільйонів доларів.

Список топ-покупців у відсотках від загального обсягу експорту м’яса з України виглядає так:

Саудівська Аравія – 22,8%

Нідерланди – 16,1%

Китай – 6,3%

Словаччина – 4,8 %

ОАЕ – 4,3%

Азербайджан – 3,7%

Казахстан – 3,7%

Білорусь – 3,7%

У перераховані країни загалом експортується близько 2/3 м’ясопродукції у грошовому обсязі.

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Який вид м’яса найпопулярніший у експортерів?

Левова частка поставок продукції з України за кордон – м’ясо птиці (в основному – курятина), відзначив експерт. Причому така тенденція зберігається вже кілька років.

За січень – вересень 2021 року вартість експорту м’яса птиці збільшилася проти минулорічних показників за відповідний період на 20% – з 420 мільйонів доларів до 504 мільйонів при досить незначному зростанні обсягів експорту – з 324 тисяч тонн до 331 тисячі.

Враховуючи нинішні тенденції, цьогоріч Україна може вчергове оновити рекорд експорту м’яса птиці, – резюмував Богдан Духницький.